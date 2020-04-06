蓬萊所員警6日中午再度偕同蓬萊村長潘三妹〔左〕將愛心物資分送給弱勢家庭。〔頭份分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

頭份警分局蓬萊所員警日前訪查轄區時，得知部分弱勢家庭因疫情影響工作收入，經與蓬萊村長潘三妹聯繫，合力將民生物資送給弱勢家庭，以解燃眉之急，經媒體報導引起頭份地區市代及志工社團注意捐助物資，蓬萊所員警6日再度偕同潘村長將物資一一分送給弱勢家庭。

蓬萊員警是在日前在轄區訪查時，得知有部分居民因疫情影響生計，立即聯繫蓬萊村長潘三妹，攜帶民生物資一批，於3月25日下午，一一分送給生活困頓居民，深獲轄區民眾感激及讚許。

這椿義行經媒體報導及頭份分局臉書官方粉絲團刊登後，獲得迴響，頭份市民代表陳詩弦與志工社團「漸老逢春」社員志工謝成英、劉美鳳及義警黎素娥等人，主動與蓬萊所員警聯絡，表示得知員警及潘村長熱心行善，深受感動，除了表示讚美外，另表示願意籌購生活物資，一同幫助弱勢家庭渡過難關。

蓬萊所副所長莊書辰與警員侯凱中，6日中午，會同陳詩弦與「漸老逢春」的團員們，以及蓬萊村村長潘三妹等，共同至轄內弱勢家庭發送愛心物資，讓受助居民相當感激，深深感受到暖暖溫情。

(中時 )