財政部關務署表示，考量目前國內口罩產能提升，為照顧在國外工作或就業國人，只要是經過疫情指揮中心同意，國人即可寄送口罩至國外供二等親以內的台籍親人使用。

財政部關務署進一步說明，民眾寄送管制口罩至國外時，應先取得經濟部國際貿易局核發之「口罩輸出許可證」，如果是用郵寄方式寄送 ，「口罩輸出許可證」要黏貼在包裹外箱，該郵包物品之離岸價格未超過5千美元，可以直接至附近郵局交寄國際包裹，免向海關辦理出口報關。

(工商 )