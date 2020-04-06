寄口罩給二等親 免辦理出口報關 18:412020/04/06 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 寄送國際包裹示意圖。（圖／林昱均攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部關務署表示，考量目前國內口罩產能提升，為照顧在國外工作或就業國人，只要是經過疫情指揮中心同意，國人即可寄送口罩至國外供二等親以內的台籍親人使用。 財政部關務署進一步說明，民眾寄送管制口罩至國外時，應先取得經濟部國際貿易局核發之「口罩輸出許可證」，如果是用郵寄方式寄送 ，「口罩輸出許可證」要黏貼在包裹外箱，該郵包物品之離岸價格未超過5千美元，可以直接至附近郵局交寄國際包裹，免向海關辦理出口報關。 (工商 ) #口罩 #國外 #寄送 #二等親 #辦理 也許您會感興趣 推薦閱讀 幾米娃娃戴口罩 假的啦 04:102020/04/02 地方新聞 疫情罩得住 進電梯、公司先武裝 04:092020/04/03 焦點新聞 社交距離難規範 口罩戴好戴滿最有效 04:102020/04/03 生活新聞 防疫學亞洲 歐美開始戴口罩 04:102020/04/03 國際大事 WHO改口 戴口罩似乎有用 04:102020/04/05 國際大事 苗栗縣衛生局教導縣民如何選用口罩 12:542020/04/05 生活 口罩族悶出大危肌！你中了幾個？ 09:302020/04/06 生活 口罩遭憂發太少 陳時中：我也很想14天發14片 15:002020/04/06 生活 口罩寄國外將解禁 2月30片民怨太少程序繁瑣 17:002020/04/06 生活 雙周買9片口罩的背後故事 經濟部說給你聽 18:002020/04/06 財經 生活熱門新聞 一個月前的義大利？急診醫憂：台灣人準備後悔 - 時事 冷空氣發威 氣象局：濕冷到周四 這天最凍 - 生活 赴美探親返台後確診 30多歲女成彰化第18例 - 生活 1小時3人急診！醫曝連假後篩檢潮驚人 - 生活 高雄為何0本土感染？網揭這習慣是關鍵 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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