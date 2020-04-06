證交所將於4月15日、17日及20日舉辦「生技醫療及健康」主題式業績發表會，共邀請台耀（4746）、南六（6504）、柏文（8462）、和康生（1783）、美時（1795）及永信（3705）及寶齡富錦（1760）7家上市公司參加。

證交所表示，期透過上述主題式業績發表會，向投資大眾說明財務業務情形，透過聚焦主題產業之方式，展現產業之競爭優勢，並提升上市公司資訊透明度。

證交所為協助投資人聚焦產業基本面，此次以近期關注焦點之生技醫療及健康產業為主題，邀請包括新藥研發、原料藥、醫材及運動休閒等相關上市公司，歡迎投資大眾踴躍至線上觀看，證交所也鼓勵上市公司多舉辦法人說明會，以提振投資人信心。

舉行日期及出席公司分別如下：4月15日（周三）有台耀、南六（及柏文等三家，4月17日（周五）和康生、美時及永信等三家，以及4月20日（周一）為寶齡富錦壓軸。

證交所指出，此次主題式業績發表會，為因應防範新冠肺炎疫情，避免增加群聚風險，將採線上直播方式舉辦（網址https://webpro.twse.com.tw/），不開放投資人現場參與。為維持投資人與上市公司意見交流，投資人可於會前在活動網頁線上提問，與會上市公司將針對問題進行回覆。此次活動相關訊息，請至證交所網站首頁「焦點專區-公告/活動」瀏覽。

(工商 )