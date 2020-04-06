南韓三星顯示器決定到2020年12月底為止，終止所有LCD產品供應，以加快轉向QD display事業（量子點OLED），消息一出，友達（2409）股價連二個交易日大漲，連外資研究機構也迅速站在看多方，直呼競爭對手退出，有助台系LCD面板大廠緩解競爭力壓力。

歐系外資指出，儘管面板需求面臨新冠肺炎疫情嚴峻考驗，但從先前股價跌幅來看，可能已經大致反映此利空，至於三星顯示器停止生產LCD，對台系面板廠則是一大利多，尤其友達受惠三星TV業務轉單，出貨量與產品組合有更大表現空間。研究機構並指出，考量南韓廠商減產與產線調整，評估2020年面板的面積供給與面積需求之供需比將下降，使面板供過於求程度改善。

加上台灣的面板廠過去5～10年致力於降低資產負債比率，資本支出相對有紀律，也趁先前的產業上行循環償還債務，體質變得比較好。

法人另指出，友達年初宣布與凌華合作案，將視為長期的商務合作夥伴，凌華在工商系統、邊緣運算的通路布局與友達可達產品互補。

(工商 )