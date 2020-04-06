蕭敬騰（老蕭）連續2年代言擁有83年歷史的老牌牙膏，新一季廣告日前曝光，他開心表示：「跟小時候的偶像合作了！大家把牙刷起來吧，笑口常開！」有趣的是，廠商特地將老蕭露齒微笑的可愛模樣，印在牙膏的包裝盒上，取代原本的黑人肖像，限量製作送給老蕭當見面禮。

老蕭在最新曝光的牙膏廣告中，穿著黑色合身西裝、頭戴黑色高帽，在辦公室場景中輕鬆愉快地跳著舞，燦爛的笑容搭配他潔白牙齒，非常吸晴。老蕭日前收到廠商送的限量版禮物，興奮得在IG分享，粉絲不斷詢問「哪裡買得到、哥的版本牙膏上架了嗎」？廠商表示「目前沒有上市」，而老蕭也善盡代言人之責，邀大家敲碗製造印有自己肖像的包裝：「搞不好有機會，快去讓黑人牙膏知道我們想要」。

老蕭形象親切正面，出道以來代言邀約不間斷，包括各種生活用品、保養品、手機遊戲、電信業等，曾一年內為代言的羽絨衣廠商吸金超過2億台幣，效益驚人，日前更為故宮推出的「720度VR走進故宮」體驗服務拍宣傳片，是大家眼中的最佳代言人。

廠商特製印有老蕭肖像的限量包裝。（翻攝蕭敬騰IG）

(中時 )