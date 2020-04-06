新冠肺炎持續在全球肆虐，印度累計確診人數飆破4千例，共造成109人死亡。多國醫療體系瀕臨崩潰邊緣，當局為了防止這種情況發生，早已事先預備好防範措施，印度鐵路公司（Indian Railways）將超過2萬個車廂改裝為隔離病房，用來收治新肺病患，這也是167年以來首度全面暫停載客。

印度鐵路公司為全球第4大鐵路網，他們將沒有空調系統的車廂進行改造，預計於2週內完成工程，第一批共有5000個隔離病房，每節車廂可容納約16名病患，包含看診室、護理站及儲存醫療用品的空間。這些火車病房的機動性相當高，可以迅速部署到各地，也能在48小時內改裝更多車廂。

根據《CNN》報導，事實上這種「醫用火車」早在29年前就已出現，印度鐵路公司於1991年推出「生命線快車」，專門走訪各地，替民眾提供診斷、治療，在這期間已行經印度19個邦，治療超過100多萬人，是許多醫療不發達地區的一大福音。

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(中時電子報)