新冠肺炎疫情持續延燒，高市府6日的防疫會議首次進行兩地分流視訊會議，市長韓國瑜會後裁示，即日起實施洽公實名制，民眾進入市府須填相關資訊，做人流管制，也利追蹤溯源，而高市輪船、公車、捷運、輕軌等大眾運輸，搭乘也都強制要戴口罩，另為避免防疫漏洞，今年愛河、林園區的龍舟賽停辦。

市長韓國瑜今下午與一級局處長在應變中心進行防疫會議，其餘幕僚、與會成員則在市府開設的會議室，展開兩地分流視訊；高市府昨也啟動實施洽公實名制，民眾進入市府須填寫姓名、電話、洽公機關等資訊，不論民眾或市府員工都要戴上口罩。

而乘客搭乘捷運、公車、輕軌、渡輪、計程車全面戴口罩，交通局已配合中央流行疫情指揮中心公告，不聽勸導者，駕駛長可拒載；如仍不聽勸導者，將會同警察局處理並將名單送衛生局依傳染病防治法處3000元至1萬5000元罰鍰。

另針對清明連假期間人潮聚集的11個景點發布國家級警報，韓國瑜指出，高市府進行府內調查，其中約有1200多名員工曾到過這些景點，並請相關單位了解這些員工是家在景點附近或是去旅遊、停留時間多長等，也會勸導員工進行自主健康管理，如果有不舒服現象，就居家上班。同時為防堵疫情破口，高市府也取消端午節受矚目的愛河龍舟賽、林園區夜間龍舟。

(中時 )