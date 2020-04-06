華山基金會至今已經成立20年，長年為失能、失依、失智的老人服務，為了深入關懷社區地方的老年長輩，在台灣各地設置天使服務站，高雄三民區也成立2個天使站，每天深入社區關懷這些「老寶貝」，為社區老人提供優質服務，並讓老人們重拾尊嚴、活出自信。

高雄三民1站在2006年成立，但因為三民區地域廣闊、老人數眾多，於2015年新增三民2站，目前兩站合計服務大約170位老人，三民站服務的年邁長者人數還在持續增加中，每天都會固定安排志工到各社區實地探訪5至6位老人，或用撥打電話的方式關懷這些弱勢年長者。

72歲的獨居潘姓阿嬤表示，實在無法用言語表達對華山基金會的感謝，因為行動不便，三民站的站長及志工都會定期幫她送民生物資，大家對她的照顧令她相當感動，大家相處起來就像是一家人，基金會對她的關懷甚至多於兒女對她的照顧，也因為有三民站的照顧讓她更勇敢活出自信。

華山基金會除了實地走訪關懷老人，並在各節日舉辦活動讓「老寶貝」們齊聚一堂，每年還會固定在春季及秋季舉辦「老人郊遊活動」，讓因行動不便長期待在家或是經濟能力有困難的老人家，有機會出遊踏踏青，並增進彼此感情，拓展老人生活圈。

除此之外，基金會也結合地方里長及三民區公所社會課關懷居民，若有接獲通報，年邁長者有各方面的需求，基金會皆會盡全力幫忙，當今疫情爆發，華山基金會也到各社區宣導老人們疫情期間相關的防疫工作，希望「老寶貝」們可以安全度過疫情危機。

(中時 )