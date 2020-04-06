新冠肺炎疫情延燒，被美國總統川普力挺的抗瘧疾藥羥氯奎寧（HCQ）到底能否拿來抗疫，成了華府專家們針鋒相對的議題。

根據美國新聞網站Axios報導，跨部會小組4日在白宮戰情室召開會議，在座的人士包括疫情總指揮副總統彭斯、食品藥物管理局長（FDA）韓恩（Stephen Hahn）、白宮經濟顧問納瓦羅、美版阿中佛契等人。會議結束前，韓恩提出HCQ作為抗新冠肺炎病毒的可行性，這時納瓦羅將一疊文件攤在桌子上，開口第一句話是「他所見過的研究（主要在國外）顯示HCQ有『明顯療效』」。佛契緊接著反擊，稱那些只是坊間傳聞，這讓納瓦羅非常不爽，火力全開，指著一疊文件稱「那是科學，而非傳聞」，愈說聲音越大，彭斯不得不介入緩頰。據消息人士透露，大家都試著勸納瓦羅坐下來，口氣不要這麼衝。

過敏與傳染病研究院院長佛契以及其他公衛專家都表示，HCQ對抗新冠肺炎的療效仍有待更多的數據證明，但納瓦羅相信，HCQ確實有效。工作小組最後決定，是否使用HCQ是醫師與病患之間不能說的祕密。

納瓦羅早就看佛契不順眼。會中借題發揮指控佛契一開始阻撓川普對中國下達旅行禁令，但這指控其實是亂扣帽子，因為佛契是率先同意對中國實施旅行禁令的官員之一。

(中時 )