嘉義縣阿里山森林遊樂區清明連假有多達1萬人上山賞櫻花，嘉義縣環保局與阿里山公所針對園區進行全面消毒。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣阿里山森林遊樂區清明連假時被發布是國家級警報景點，因連假有多達1萬人上山賞櫻花，嘉義縣環保局與阿里山公所進入「實戰」狀態，針對園區進行全面消毒，加上18鄉鎮同步展開消毒防疫，至6日全縣消毒面積已達12萬5333平方公尺，宣導人數5000人。

嘉縣環保局長張根穆指出，本次連假上山賞櫻人數高達1萬人，從第一線工作同仁回報訊息中，仍發現許多遊客未戴口罩便外出旅遊，極有可能成為密集群聚的防疫破口，嘉義縣配合行政院環境保護署，3月25日起在18鄉鎮市同步組成防疫消毒大隊，而針對阿里山遊樂區，環保局與公所清潔隊已盡最大能量進行園區內消毒工作，但防疫除政府努力，更需要民眾積極配合。

縣長翁章梁表示，接到中央防疫指揮中心公布嘉義縣阿里山園區為疫情國家級警告後感到憂心，立即通知環保局與阿里山公所將園區內人潮聚集處徹底消毒外，更加強園區內公共空間消毒。

翁章梁呼籲，嘉義縣為國內著名觀光縣市，歡迎全國民眾在不能出國時刻，選擇來「嘉」走走，但出門旅遊自我防疫裝備務必攜帶齊全，社交場所更要保持「安全」距離。

(中時 )