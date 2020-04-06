力推「林下經濟」，彰化縣長王惠美6日率隊至花壇山區參訪養蜂產銷班，今年荔枝、龍眼花盛開，比起去年蜜蜂幾乎採無花蜜，今年蜂蜜盛產，她呼籲民眾趁此時踴躍採購、多吃優質蜂蜜，滋味香醇甜美又能防疫保健。
王惠美表示，養蜂業正是政府目前大力推廣的林下經濟之一，蜜蜂是生態指標，養蜂有助於果樹授粉，而蜂蜜養顏美容，富含抗氧化酵素，滋味天然、甜而不膩，品嘗時帶有淡淡果香。
王惠美說，全縣蜂農都集中在八卦山脈採集蜂蜜，包括彰化、員林、社頭、二水及鹿港等5鄉鎮市農會有養蜂產銷班，共計飼養蜂箱約1萬箱，今年山區花況好，蜂蜜產量約近35萬公斤，質、量均佳。
彰化市農會總幹事白閔傑說，八卦山脈，水質清澈、無汙染，適合養蜂，過去輔導養蜂班曾榮獲ISO認證，在全國性評鑑也名列前茅；去年因氣候和荔枝椿象危害，蜂蜜僅1.5萬公斤及附加產品，產值1770萬元，比起前年蜂蜜歉收6成、產值銳減4成。
產銷班長梁東成笑著說，自己從13歲就幫忙養蜂，家中從父親那輩開始3代都養蜂，今年他個人有520箱蜂箱採蜜，產量逾1萬台斤、大豐收讓他一掃去年沒蜜的陰霾。
梁東成說，蜂蜜含有與人體血清濃度相近的多種無機鹽和維生素，以及鐵、鈣、銅、錳、鉀、磷等多種有益人體健康的微量元素，及果糖、葡萄糖、澱粉酶、氧化酶、還原酶、消化酶等物質，更有抗氧化、抗發炎及抗菌等效果，所以有液體黃金的美稱，歡迎大家多多愛用國產蜂蜜。
(中時 )
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