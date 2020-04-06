《春天–許金玉的故事》講述白色恐怖受難者許金玉在出獄後所度過的日子，在2002年獲得金馬獎最佳紀錄片獎。(TIDF提供)

因疫情影響而延期的台灣國際紀錄片影展，近日與Giloo影音平台合作，推出歷屆40部選片線上免費觀影，讓民眾在家也能享受觀影樂趣。策展人林木材表示，此回影展延期一年，對原定計畫造成許多影響，「本要訪台的近100位國際影人、20至30場相關活動全數取消，預計在延期一年之中，透過各類活動，維持影展節奏。」

同受疫情影響的，還有本預計5月登場的丹麥哥本哈根紀錄片影展，主辦單位改以線上售票方式，釋出40部電影，採線上影展方式延續活動，在日前又因民眾迴響熱烈，緊急將片單擴充到150部電影。據英國媒體《Screen Daily》報導，影展總監費舍爾（Tine Fischer）表示，線上影展的收入彌補了影展活動取消的70％損失。

林木材表示，台灣國際紀錄片影展重視影人交流，線上影展難以取代影人活動，延期影展是考量疫情的最佳決定，雖影展延期讓許多人感到可惜，但觀眾也能藉這段時期在家欣賞歷屆選片，「如果是在紀錄片中追求知識性或探究事件深度的觀眾，線上觀影也不會影響到影像效果，但現今許多紀錄片非常講究聲音、影像品質，在觀影上就會有差異。」

台灣國際紀錄片影展此回釋出的40部紀錄片，全為一個月內免費線上觀影。林木材分享，其中曾獲金馬獎最佳紀錄片的《春天–許金玉的故事》，以及日本紀錄片《特許時間的終了》，都是一般民眾較難有機會觀看的紀錄片，「《特許時間的終了》是導演為了紀念自殺了結生命的朋友所拍攝的電影，反映導演作為朋友的心理。《春天–許金玉的故事》則是講述白色恐怖受難者坐牢出來後的生活。」

林木材表示，視線上觀影迴響，未來不排除再陸續新增影片，期盼在明年的影展，能夠拿出今年準備的節目內容，「在這之前，大家一起健康的把生活過好，等待疫情結束。」

(中時 )