受制美中貿易戰衝擊需求能量、EG市況低迷，EG三雄南亞（1303）、東聯(1710)及中纖(1718)去年獲利動能明顯受阻；其中，東聯因有EO(環氧乙烷)特化產品增添支撐，去年營運力保盈餘，EPS0.04元，規劃配息0.3元，近三年新低。惟中纖去年營運則難逃虧損，每股虧損0.57元。

伴隨布蘭特原油跌破30美元，乙烯跌跌不休摜破600美元，最新EG現貨報價續跌到423美元，創12年新低，直逼多數業者變動成本區間，營運考驗仍陷艱峻。

分析師指出，大陸聚酯產業因新冠肺炎疫情影響，工廠復工緩慢，2月聚酯產能利用率僅64％，遠低於去年同期85％水準，連帶壓抑聚酯EG需求表現，後續除持續追蹤疫情能否盡速獲得控制，下游聚酯開工回溫進度，成為追蹤去化觀察焦點。

東聯EG兩岸年產約為86萬噸；中纖目前EG一、二、三廠年總產能達到35萬噸，加上與南亞合資的南中石化也有16萬噸，合計為51萬噸。

今年大陸恆力石化、浙江石化、古雷等都有EG新產開出規劃，全球EG新產達679萬噸，遠高於需求增加108萬噸，營運挑戰依舊艱鉅。

為此，東聯持續期盼以EO（環氧乙烷）特化產品線，平衡EG營運波動度；另增資2,000萬美元，加碼子公司亞東石化（揚州），投入乙醇胺、脂肪醇聚氧乙烯醚等特化品產銷。

東聯指出，全球EO年需求約2400萬噸，中國需求約750萬噸。近年特化EO已發展出170個品項產品，分散EG營運壓力。

此外，中纖則透過EG三廠更換新高選擇率觸媒，及節省乙烯原料耗用，聚酯廠、假撚工廠實施上下游整合，以期降低成本。

(工商 )