隨著國內新冠肺炎確診數攀升，最近來找我幫忙打官司的委託人人數減少，甚至諮詢的民眾有的改時間，有的乾脆用手機聯繫。我想這次疫情衝擊到各行各業，健康還是最重要。

我目前幾乎周至少有一庭得出庭辯護，除了穿法袍外現在最重要的就是要戴口罩，進法院之前門口警衛會先作手部消毒和量體溫等等，開庭時因為大家對新冠肺炎疫情防疫提高警覺，幾乎法官、書記官、原告、被告等人都會戴口罩，因為畢竟法庭內是個密閉空間。

這次疫情也衝擊到事務所的業務量，委託人有的乾脆把開會時間往後延，幾乎以電話來代替見面會談，以我來說目前雖然委託減少，但因為自己開事務所，至少還能撐一陣子；但如果國內變得越來越嚴重，「可能有一天要封城隔離，我只求能發的出助理的薪水就好。

我平常很喜歡運動，最近去健身房的時間，我會特意選擇人最少的早上8、9點，因為健身房離家算近，我選擇不搭任何大眾運輸，走路走15分鐘到健身房，再運動1、2個小時，運動完也是步行回家。

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(中時電子報)