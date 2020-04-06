網路近日流傳「刀架陳時中脖子上」等疑似恐嚇訊息，調查局6日表示，經溯源瞭解，該訊息是大陸來台的李姓交換學生等人在Wechat社群平台散布，經截圖後轉貼在台灣Dcard社群平台流傳，目前李生已返回大陸，但調查局仍在追查是否有台籍學生在Dcard轉傳。

調查局指出，網路近日流傳「刀架陳時中脖子上」、「真想把陳時中按到地板上摩擦」、「我希望台灣疫情大爆發，出于人道主義，我希望中招的都是台獨」等涉恐嚇及挑撥兩岸關係之爭議訊息，經調查局溯源瞭解，該訊息是大陸來台的李姓交換學生等人在Wechat社群平台散布，經截圖後轉貼在我國Dcard社群平台流傳。

由於Wechat在境外，調查局無法調閱散布訊息人士的真實身分，且部分轉傳訊息的陸生已返回大陸，但調查局仍將持續追查有無台籍學生於Decard社群平台散布這些惡意爭議訊息，並呼籲民眾勿轉傳這些訊息，以免誤蹈法網。

(中時 )