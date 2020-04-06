黃姵嘉、鍾欣凌飆戲火藥味濃。（公視提供）

楊銘威全裸畫面閃現。（公視提供）

鍾欣凌與劇中兒孫們。（公視提供）

公視年度家庭鉅作「熊促咪家庭生活劇」《我的婆婆怎麼那麼可愛》6日釋出前導預告以及海報主視覺，金鐘視后黃姵嘉劇中飾演一個富有正義感又不輕易屈服的女強人，在面對飾演婆婆的鍾欣凌對她百般刁難時，總是不畏懼與婆婆「槓上」，還直呼：「我想挑戰她一下」，預告影片裡鍾欣凌與黃姵嘉扮成「女皇武則天」，婆媳兩人之間火藥味濃厚準備就此開戰，讓人不禁好奇這段婆媳關係究竟會如何發展。

影片中最大亮點莫過於楊銘威的大膽「全裸」畫面，楊銘威表示自己的角色要找很多「身體借過一下」的伴侶，也就是一夜情的對象，這是他有史以來最大尺度，他還自爆：「角色扮相要求走頹廢風，所以開拍之後我胖了8公斤，這應該是唯一一部不注重身材就可以演出的電視劇了吧？」

電視劇主視覺中暗藏玄機，製作人陳慧玲表示：「鍾欣凌與她四個孩子Darren邱凱偉、王少偉、楊銘威以及蘇晏霈的關係，從四個小孩的舉動就可以看出端倪，家人間不一定是最親密的，有時候是對彼此了解的程度還不比朋友，但這不代表對或錯，可以留給大家思考，跟著劇走就會慢慢喜歡上這些，讓人覺得可恨卻又可愛的角色。」

鍾欣凌則表示：「我們婆婆的團隊很厲害，可以從戲中玩到戲外。」黃姵嘉則是以肢體表情展現她正義霸氣的小辣椒性格，拍攝當天黃姵嘉挑選了擀麵棍，意欲作勢要教訓鍾欣凌的兒女們，從背後拉著她的張書偉表示：「黃姵嘉一個眼神一個動作，常常是很有殺氣的！連我都不敢惹她。」該劇由眾多實力派演員鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉、許傑輝、Darren、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、于子育、劉品言、楊小黎、林筳諭等聯合演出。

預告影片中看似和諧的一家人卻不計形象的扭打、將彼此壓制在地，飾演媳婦的黃姵嘉還對由鍾欣凌飾演的婆婆一家子霸氣怒喊：「我對你們這個家已經完全沒有任何義務了！」道出她痛失丈夫後，還要面對夫家、婆婆臉色的無奈心聲。劇情各種超展開讓許多粉絲看了直呼「疫情期間這種劇應該要提前推出啦！」、「太逗趣太可愛了，好有火花～」輕鬆幽默的節奏引起熱議。

(中時 )