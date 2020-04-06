美醫學界認為，雖然目前美國新冠肺炎死亡人數已經很高，但由於防疫措施不配套、醫療資源不足與決策混亂，以致美國新冠病毒疫情的死亡人數仍有許多漏報現象，美官方對疫情可能存在嚴重低估的情況。

據《紐約時報》報導，3月初印第安那州驗屍官要查證一名男子是否死於新冠肺炎時，遭到當地衛生部門拒絕。紐約市醫務人員也指出，許多在家去世的患者即便出現明顯的感染症狀，但因生前未接受病毒檢測，因此未能列入新冠肺炎死亡病例。而維吉尼亞州殯儀館處理的3具遺體雖然病毒檢測均呈陽性，但只有一具標明死因是新冠肺炎。

因此，報導認為，就算美國官方統計新冠肺炎死亡人數已高得嚇人，但真實的死亡病例可能更多。美國有公共衛生專家及醫務工作者表示，漏報的原因包括政策混亂、檢測資源不足以及各州實施防控措施不一致。許多醫務人員認為，早在2月至3月初，很多地方因為缺乏檢測病毒的器材，因此新冠肺炎死亡病例可能被誤判為流感或是普通肺炎。有些新冠肺炎患者則根本還沒到醫院就醫，或是還未進行檢測便已死亡，因此無法列入新冠死亡病例通報。

約翰斯．霍普金斯大學健康安全中心資深學者納佐（Jennifer Nuzzo）堅稱，還有一些死亡病例沒有納入新冠肺炎死亡病例的統計中。上週末美國疾控中心發佈新冠肺炎死亡病例報告的規定，強調驗證標準必須一致，未經病毒檢測的死亡病例也可以在合理的範圍內納入新冠死亡病例統計。

專家認為，一般較精確的死亡病例統計要花費數年或數月的時間，新冠肺炎死亡病例數量確實有漏報現象，但是嚴重程度仍不明確。美國預計直到2021年才公佈最終的新冠病毒死亡總數，到時聯邦政府將發布各種致死原因的年度彙編。

報導指出，新冠死亡病例數是美國聯邦政府協調醫療救援物資（如呼吸器）時的重要參考指標。疾控中心發言人表示，有關這方面疫情的訊息發布可能會有1至2周的時間落差。

約翰．霍普金斯大學發佈的新冠疫情最新統計資料顯示，截至4月6日，美國已累計新冠肺炎確診病例超過33.7萬例，累計病亡9647人。

(中時電子報)