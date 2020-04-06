新北市永和警分局表示，為免員警奔波勞碌，當接獲電子圍籬發出異常簡訊時，先以電話聯絡個案並請其加入LINE防疫公務帳號，再以視訊方式確認所在位置。（永和警分局提供）

新冠肺炎疫情日益嚴峻，目前政府採用電子圍籬智慧監控系統，透過手機定位方式掌握居家檢疫、隔離者之行蹤，一旦有關機或離開居家範圍等情事，系統會發送異常簡訊通知警察、民政、衛生等單位。

由警察先行確認相關人員是否在家，惟因手機訊號飄移等因素，導致系統時有誤報發生，讓警方疲於奔命。

新北市永和警分局表示，為免員警奔波勞碌，當接獲電子圍籬發出異常簡訊時，先以電話聯絡個案並請其加入LINE防疫公務帳號，再以視訊方式確認所在位置；若為關機狀態，則請員警著齊相關防護裝備到場查看，如無違規情事，亦請個案加入LINE防疫公務帳號，下次再有異常簡訊通知，派出所即可採視訊方式確認所在位置，以降低警力派遣及減少擾民情事發生。

永和分局分局長謝宗宏表示，以LINE防疫公務帳號確認個案所在位置，不但減少員警與居家檢疫、隔離者不必要的接觸，也可以保障處理員警健康安全，並再次呼籲民眾不要違反居家檢疫、隔離相關規定，否則最重將遭罰100萬元。

(中時 )