高爾宣為知名香氛品牌SHARECO 的香衣水系列廣告脫了！他秀出精壯結實身材及刺青，代言酬勞七位數入袋。有趣的是，眼尖粉絲發現他的代言照片，聯想到頑童MJ116瘦子前陣子也男性沐浴產品脫了，兩人裸身造型如出一轍！原來這兩位歌壇嘻哈創作才子被同家廠商看上，接連找兩人代言自家不同產品。被問到自己跟瘦子誰的身材比較吸睛？高爾宣客氣笑說：「當然是瘦子！他不管怎麼樣都帥！」

高爾宣平常就有健身習慣，在拍攝前又進健身房特訓一周，等到真正上鏡前又在休息室連做了100下伏地挺身讓胸肌「發酵膨脹」，他笑說：｢廠商工作人員看到我在休息室徒手做運動，竟然從公司搬出超專業啞鈴組跟重訓椅，設備可能比一些健身房還好！而且還貼心準備許多補充蛋白質的食物，想說他們準備的也太周到，感覺把我當健美選手在款待！」

他日前結束閉關創作行程悄悄自美國返台，最近積極投入第二張新專輯的創作及製作，憶起先前與家人一起在國外休息的日子，高爾宣笑說是個每天吃飽、睡飽的養豬行程，不小心胖了三公斤的他在回台灣後決心每天到家附近的河堤跑步一小時，除了減肥還可以運動強身兼抗疫！

高爾宣人氣紅不讓，接下全新代言廣告。（SHARECO 香衣水提供）

(中時 )