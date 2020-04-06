日本政府最快明天宣布進入緊急狀態，施行範圍包括東京、大阪等地，時間約為1個月。但在這個月裡，各大物流和便利商店甚至披薩店該如何應對？宅配人員配送時如何防止感染呢？

據FNN報導，日本進入緊急狀態後，各大便利商店的物流配送不會停止，但各分店是否維持營業則會彈性應對，以不影響民眾生活下儘可能都開門。

至於宅配方面，為了不使「封城」影響配送，日本Amazon目前施行指定地點取貨服務，宅配貨物放在收件地址的玄關，這樣一來，即使宅配需求增加也有能力應對。此外，基於美國封城後日用品、衛生紙等日常物資瘋搶，日本Amazon將跟進國外經驗，民生物資會優先處理配送到物流倉庫內。

雅瑪多運輸（ヤマト運輸）表示，會依據收件人希望，將貨品放在玄關，或放入專用的宅配箱內，但不需要印章或簽名簽收程序。佐川急便公司則表示，為了防止感染，簽收時儘量以電子裝置取代傳統原子筆簽名，如果收件人不想要面對面取貨，送貨員也可以將貨物放在玄關。

達美樂披薩方面，持續施行安心取餐方案，事先告知要安心取餐，客人到店頭拿披薩時，披薩會放在店內指定箱子內，店員和客人會維持兩公尺的安全距離，避免當面親手交遞產生感染。必勝客方面，則可利用APP選購、付費，客人可要求披薩送到府上門外的指定場所放置。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)