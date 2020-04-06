說到外型最浮誇的舒芙蕾，絕對讓人一秒想到位在西門町的「MEAT UP」，曾被日本媒體列為台灣年度最熱門的10大必訪打卡餐廳之一，從飲料、甜點到環境樣樣都讓少女們看了狂尖叫，就在近期進行擴店啦！除了裝潢大升級，更帶來一系列濃郁芋泥季甜點、CP值超高的早午餐，還有8款讓人一看就戀愛的調酒，一到晚上更直接化身超時髦的餐酒呢！

來到這必點一份「全台最高的舒芙蕾」！在最新的芋泥季中，推出「泥珍不是蓋的」、「流心芋」兩款舒芙蕾，分別以芋泥搭配珍珠奶蓋以及金沙內餡，打造多層次口感，其中看似平凡的金沙芋泥舒芙蕾絕對別錯過～一刀劃開就會爆出金黃內餡，超ㄉㄨㄞ綿密感配上芋泥顆粒、金沙鹹香，堪稱滿分組合。

（圖／楊婕安攝）

除了舒芙蕾，還推出外型超萌的「芋花圓」芋泥甜甜圈，以180度高溫將外皮反覆香煎，外酥內嫩搭配滑順芋泥甜而不膩，一系列還有搭配鮮奶調製的芋泥歐蕾，保證讓芋頭控超滿足。

（圖／楊婕安攝）

除了甜點，就連早午餐也火熱推出「酪梨季」！主食可以任意搭配煙燻鮭魚、鮮蝦或舒肥雞胸肉，此外還有一整顆鬆軟綿密的台農68號地瓜，搭配調味後的酪梨泥，香甜地瓜與酪梨獨特的香氣完美結合，健康好吃沒負擔，健身的朋友若要補充大量蛋白質，金黃澎鬆的義式烘蛋搭配德式脆腸也是不錯的選擇。

（圖／楊婕安攝）

最後在每天17:00過後，店內燈光將驚喜改變化身餐酒館！同步推出奢華的10oz舒肥牛排、鮮菇明蝦干貝排餐，不僅可以約姊妹，更可以帶男友來，同時調酒師也特別設計8款吸睛的創意調酒，包含「曖昧」、「情慾」、「分手」等，其中最推薦「愛你、想你，是我每一天最重要的事」，調酒師會在杯口以蘋果木煙燻製作出一顆大泡泡，泡泡搖晃的模樣相當療癒呢！

（圖／楊婕安攝）

（圖／楊婕安攝）

高樓層的遼闊視野讓西門町熱鬧街景盡收眼底，別以為只有在位子上才能拍美照！店內其實處處都是巧思，在牆上釘有「甜MEAT MEAT」的LED光條，還有一個獨立包廂「MEAT室」，牆面布滿童趣感的裝置藝術，就連原址的招牌紅鶴牆也完美複製到新店，保證讓人拍得超開心。

（圖／品牌提供）

最後福利來啦！出示本篇文章到店消費的話，即贈超萌的「愛的豹豹」限量手提袋，每人限領一個，數量有限送完為止。快約姊妹們衝一波打卡吧～

（圖／品牌提供）

※飲酒過量，有礙健康，未滿十八歲請勿飲酒，喝酒不開車※

(中時電子報)