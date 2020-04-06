新冠肺炎持續肆虐，全球許多企業積極採取遠距工作的配套措施，近期遠距視訊會議軟體Zoom不斷被報導資安漏洞疑慮。中華電信已請Zoom產品代理商(百商數位科技股份公司)針對資安漏洞提出說明，在資安疑慮未釐清前，立即停售Zoom產品，對資安有疑慮客戶協助客戶移轉至適當遠端視訊服務。

對資安等級要求嚴格客戶，中華電信將提供與微軟合作「Office 365 商務基本版」Teams產品做為Zoom替代方案。此方案專為企業客戶量身打造，讓企業員工在資訊安全、資料傳輸加密不外露特性下，透過不同平台、載具，可建立多功能遠距視訊會議，彈性即時協同辦公。

中華電信表示，客戶於租用Zoom服務合約期間，將以原契約等價優惠提供Office 365服務，確保原租用Zoom服務之客戶「服務不中斷，熟悉新產品」目標。

中華電信Microsoft Office 365商務系列遠距視訊會議Teams產品可支援250人同時視訊會議、使用電子白板、共享螢幕桌面、共編Office文件、控管團隊成員等企業級整合通訊功能，且具備1 TB超大容量OneDrive雲端儲存空間、50GB 郵件信箱Exchange Online，不僅提升工作效率，更讓團隊協同合作無縫接軌。

中華電說，Microsoft Teams具備完整的資安防護，支援多因子驗證(MFA)、聊天和頻道消息中具備數據丢失防護功能(DLP)、使用相互傳輸層安全性(MTLS)通訊協定在網際網路上提供加密通訊和端點驗證。

此外，因應企業IT人員分群辦公需要，中華電信IDC在全台北、中、南機房，提供異地備援機櫃搭配辦公空間之解決方案，規劃企業完備的營運不中斷計畫。中華電信整合資通訊領域優勢，以豐富的團隊營維運經驗，提供專業架構規劃與技術諮詢服務，協助企業超前部署，共同面對防疫挑戰。

(中時 )