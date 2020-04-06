雲林縣水林鄉水燦林國小榕樹竄根，學童只能在內圈跑道跑步。（張朝欣攝）

雲林縣水林鄉水燦林國小操場周邊種植100餘棵榕樹，形成極具特色的榕樹走廊，但因樹齡已50餘年，樹根竄生造成操場跑道隆起，學生常因此絆倒，校方6日表示已爭取經費重鋪跑道，並在操場周邊設置排水系統阻斷竄根，確保學生安全。

水燦林國小50餘年前設校之初，在操場周邊種植180餘棵榕樹，這些榕樹兩兩相對形成榕樹走廊，成為學校的特色亮點，沒想到榕樹愈長愈大，根部四處亂竄，操場9個跑道因竄根有7個隆起，為了學生安全，目前僅能使用最內圈的2個跑道。

校長蔡幸伸表示，學校曾設置2次截根牆，但還是無法遏止竄根，上個月立委蘇治芬與教育部體育署官員前來會勘，表示將爭取經費加以整修，興建排水溝以「空氣斷根法」徹底解決竄根問題，初步估計經費約需5、600萬元。

蔡幸伸說榕樹走廊是學校的特色以及校友們的共同回憶，因此大家都主張保留這上百棵榕樹，興建排水溝不僅可以加強排水，排水溝的斷面是中空的沒有土壤，樹根便無法竄生，這是目前對付竄根的最好方法，希望相關單位盡速補助興建，讓學生們有1個安全的活動空間。

鄉民們指出，水燦林國小位於市中心，是大家散步、跑步的最佳場所，操場跑道竄根問題已有近10年，每次到校運動都必需小心翼翼避免被絆倒，300餘名孩子的活動空間也因此受到局限，有賴相關單位設法改善。

(中時 )