新冠肺炎疫情重挫全球市場，中信銀表示，市場雖波動難測，投資人仍可運用定期定額方式分散風險，透過低檔累積、降低平均成本。為協助客戶掌握投資契機，中國信託銀行「一起Fund優惠」快搶活動本（4）月8日登場，投資人有機會搶得限量手續費3折優惠以申購基金。

市場歷經黑色三月，嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情尚未減緩，加上石油減產協議破局、聯準會重磅降息救市、美股數次熔斷，全球金融市場失序震盪。

中信銀行指出，市場震盪為投資契機，以2008年金融海嘯為例，若在MSCI世界指數高點時，以定期定額形式開始每月扣款，於市場恐慌時逢低買進更多基金單位數，自低點反彈時，定期定額的投資人因平均成本降低，反而可能獲利速度較快，顯見適時運用市場低檔時期累積更多單位數，降低投資成本，是金融市場震盪時掌握機會的好方法。

中信銀行表示，疫情放大市場波動性，打亂原有市場節奏，今年第二季股市波動依舊較大，面對市場的不確定性，投資人可藉由配置訴求平衡布局多元分散的平衡型或多元資產型基金對抗市場波動，搭配定期定額扣款，提升整體資產的抗震力，同時把握中信銀行基金優惠快搶活動，運用申購手續費折扣為投資做好準備。

(中時 )