聯合國大會將每年的4月6日訂為「國際運動促進發展與和平日」(International Day of Sport for Development and Peace),簡稱「國際運動和平日」。在新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒的此刻,中華奧會也在社群媒體上發起#WhiteCard活動,並邀請我國多位運動員,包含亞運空手道金牌-谷筱霜、射箭世錦賽金牌-雷千瑩、拳擊亞錦賽連霸后冠-林郁婷以及亞運跆拳道金牌-蘇柏亞,一齊透過網路傳遞運動的正能量。

2013年聯合國會員大會正式公布,「國際運動和平日」日期源自1896年4月6日首屆現代奧運雅典奧運之開幕日,目的為彰顯運動於社會中扮演的各項角色,除了鼓勵健康的生活型態、營造運動便利的環境;更透過運動作為途徑,在受衝突、饑荒及不平等條件影響的區域推動發展。國際奧會巴赫主席(Thomas Bach)也特別呼籲,現下運動將扮演重要角色,不僅是保持健康、活力的方式,更使大眾懷抱正向態度面對這次的全球危機。

今年度中華奧會也特別邀請我國菁英運動員們一同共襄盛舉,包含雷千瑩、林郁婷、陳傑、楊俊瀚、陳瑋涵、吳佳穎、田家榛、鄭怡靜、陳思羽、王子維、蘇柏亞、谷筱霜、連珍羚、楊勇緯、張浩、林樺慶、吳盈潔、林蝶、彭曉彤、羅培甄、王星皓、吳浚鋒等共22位好手共襄盛舉,並邀請大眾一起透過於社群媒體上傳手持白紙的照片,並 #WhiteCard關鍵字,經由運動推動正向的能量。

(中時 )