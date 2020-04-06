雲林縣北港鎮朝天宮加強消毒、分散人潮，呼籲信眾不用過度恐慌。（張朝欣攝）

張朝欣／雲林報導

雲林縣北港鎮朝天宮被點名為「警示景點」，6日人潮銳減，主要是連續假期結束，加上政府宣導減少出遊、部分企業宣布到警示景點員工需居家辦公，導致大家參拜意願減少，目前廟方持續加強消毒工作，並呼籲大家盡量利用非假日參拜、保持安全距離，不用過度恐慌。

北港朝天宮在清明節連續假期湧入大量遊客，平均每天有2、3萬人，廟內人山人海都是參拜人潮，中央流行疫情指揮中心因此列為「警示景點」，朝天宮董事長蔡▲▼（▲左口右永。▼得的彳改為金）、雲林縣長張麗善還特別到場呼籲信眾保持安全距離、戴口罩，減少群聚感染機率。

廟方表示，6日參拜人潮明顯減少，只有數百人，大家都戴上口罩，也有保持安全距離，廟方人員除了加強各神殿的消毒工作，也提供漂白水供信眾消毒，特別是福德正神殿的金元寶、註生娘娘殿的金童玉女，許多信眾會撫摸祈福，提醒撫摸後一定要用漂白水消毒雙手。

廟方指出，參拜人潮大多集中在星期假日與連續假期，呼籲民眾盡量在平日到廟參拜，廟方在農曆3月23日媽祖聖誕日前，24小時不關廟門，方便信眾利用清晨或夜間參拜，分散人潮才能減少群聚感染的發生。

信眾指出，新冠肺炎疫情持續延燒，大家都不敢掉以輕心，但因為這段時間不敢出國旅遊，所以便轉為國內旅遊，很多人會到寺廟祈求心靈安定，現在為了防疫，只能盡量選擇非假日或非尖峰時段參拜。

(中時 )