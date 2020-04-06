「金悅軒」精選：花膠螺頭濃雞湯、鮮鮑花膠悶雞、燒臘拼盤、上湯焗龍蝦伊麵、滷水拼盤等人氣餐點打出外帶85折特價。（馮惠宜攝）

bistro88推出2至3人份外帶分享餐外帶自取價1800元（幾近83折）的好康，包括兩份開胃、一份沙拉、主食與主餐各四選一，以及一份甜品，並免費加贈一份經典小品。（馮惠宜攝）

受疫情衝擊餐飲業人氣也跟著全球疫情趨勢正相關，台中金悅軒、金苑茶餐廳以及bistro88三家餐飲，因為賣的餐點分別為頂級粵菜、港式茶餐廳以及義式餐點，其中港式茶餐廳金苑茶餐廳三月業績逆勢成長10％，除了外送訂單暴增，與港澳疫情趨緩有關；bistro88則在3月間業績衰退2至3成轉折點竟是台灣宣布歐美入境全納入居家檢疫的關鍵時刻。

因應疫情這三家餐飲名店也都推出外帶促銷，其中指標的粵菜名店「金悅軒」，每年農曆年外帶年菜：花膠螺頭濃雞湯、鮮鮑花膠悶雞（大盆菜）除夕夜單日可以賣到100份，這次特別精選：花膠螺頭濃雞湯、鮮鮑花膠悶雞、燒臘拼盤、上湯焗龍蝦伊麵、滷水拼盤等人氣餐點打出外帶85折特價，另有2至3人份、4到6人份超值套餐，該店也運用其腹地優勢提供外帶得來速服務。

而定位為親民價格的港式茶餐廳的「金苑」，三月份業績逆勢成長1成，假日翻桌率達8轉，推測與港、澳疫情趨緩有關，加上該店以家庭聚餐為主，全天供餐，客人主動分流上門，非用餐時間都坐無虛席。金苑也與兩大外送平台UBER EAT、熊貓合作，也推高了整體業績。

主打法義料理的bistro88原本歐美客人佔10％，由於主要都是家庭客，疫情爆發以來，二月份還不受影響，三月業績驟降2至3成，轉折點竟然是在歐美疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心宣布入境者都需居家檢疫14天的關鍵時間。

該店為服務宅在家的消費者，也推出2至3人份外帶分享餐外帶自取價1800元（幾近83折）的好康，包括兩份開胃、一份沙拉、主食與主餐各四選一，以及一份甜品，並免費加贈一份經典小品，價格超優惠，其他單點餐點則與Uber eat合作。

(中時 )