去年國中硬聯冠軍桃市新明今天（6日）面對澎縣馬公，衛冕軍賽事前半段陷入苦戰，直到5、6兩局由綽號「Foodpanda」的張家豪安打帶動攻勢打下6分勝基，終場新明6比0獲勝，確定晉級下一輪。

賽事前半段形成投手戰，馬公先發投手辛誌揚前4局只讓新明敲出2支安打沒有失分，不過第5局無人出局就讓張家豪敲安上壘，隨後新明2位打者短打擾亂馬公守備形成無人出局的滿壘局面。

至此辛誌揚用球數瀕臨限制而退場，下一任投手登板後投出四壞保送奉送分數，隨後田明倫、李勛傑連續2支二壘安打各帶2分打點，新明攻下5比0領先。6局上又是張家豪率先打擊，他再敲安站上一壘，靠著黃博言的犧牲短打及王緯綸安打跑回分數，終場新明6比0獲勝。

澎湖馬公先發投手辛誌揚。（學生棒聯提供／鄧心瑜傳真）

新明教練黃湋志說道，馬公投手辛誌揚本就很優秀，滑球及直球球速都表現很好，今天又是第一場比賽，球員可能還有點放不開，且對手的守備也都無機可趁，直到第5局使用戰術亂對手守備，球員也都能把握機會才拿下分數。

今天5、6兩局的得分都是由張家豪安打啟動，黃湋志指出，以往張家豪沒有太多先發機會，不過最近調整得不錯，今天雖是打第8棒，但能以安打帶動攻勢幫助球隊得分，表現很不錯。

前陣子因打擊節奏不順稍微改變打擊姿勢，大約1個月前修改動作收到成效，張家豪今天3打數2安打，他透露，這2安都是設定直球而擊出，去年新明國中硬聯封王，他表示，現階段目標先進4強，接下來再穩扎穩打。

新明教練笑說，張家豪以前身形肉肉的，動作又慢慢的，看起來好像不太敏捷，所以被隊友叫做「panda」，直到現在因為外送平台逐漸風行，綽號才又變成「Foodpanda」。

新北尖山6比3打退花縣瑞穗。（學生棒聯提供／鄧心瑜傳真）

今天同在稻江B棒球場進行的其他賽事結果如下，東縣卑南2比0完封北市重慶、桃市新明6比0打敗澎縣馬公、苗縣文林9比7擊敗苗縣通霄、中市中山12比0大勝嘉縣東石。

嘉義縣立棒球場的比賽，桃市仁和5比2擊敗雲縣馬光、新北尖山6比3打退花縣瑞穗、稻江A棒球場的比賽，桃市龜山16比1扣倒竹市光武、竹縣峨眉棄賽、北市實踐7比0獲勝、投縣三光14比0完封嘉縣中埔、竹縣關西2比0擊敗中市光復。

和興國小棒球場的比賽，新北新泰13比1大勝雲縣東仁、北市大理21比4擊敗苗縣苗栗、高市橋頭7比6險勝屏縣恆春、投縣中興10比0擊敗雲縣斗六。

運三棒球場的比賽，屏縣里港10比0擊敗彰縣和美、南市崇明8比2打敗花縣化仁、苗縣頭屋13比6擊敗金門金城、南市民徳4比3擊敗新北瑞芳。

(中時 )