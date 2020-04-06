新北市中和警分局警員協助排除故障拋錨車輛。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和警分局警員協助排除故障拋錨車輛。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和警分局警員協助排除故障拋錨車輛。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

一輛黑色小客車日前行經台64線23K下新北市中和區中正路匝道處故障拋錨，迅速造成快速道路上車輛回堵近公里，中和警分局接獲報案後，立即啟動交通快速到位機制，由積穗派出所巡邏員警趕赴現場了解。

台64線快速道中和中正路匝道為單線車道，也是中和市民返家必經重要道路，一輛車故障堵在匝道口，後方車輛喇叭也按個不停，當故障車駕駛人看到閃著紅藍警示燈巡邏車到達，他焦躁不安的心情也稍微放下了，積穗派出所警員楊誠遠、蔡文誠2人立即在故障車後方安全距離處警戒疏導，另一組警員吳仁智、王宏銘2人則前往查看拋錨自小客車輛狀況。

初步檢視後，該輛故障車疑似電源問題熄火，並且無法再發動，連警員曾玟瑋攜帶行動電霸到場，也無法將該車發動，眼看後方車流越堵越長，員警們於是當機立斷以推車方式進行排除，由柯姓駕駛人控制車輛方向，員警們在後方推車，過程中連路過的大貨車司機也加入行列，經過了一番努力將車輛推行近200公尺駛出匝道，後方受阻的車流也迅速的疏導恢復順暢，解決了因故障車而無法順利返家的居民困擾。

柯姓司機不好意思的向現場滿頭大汗的員警們不斷致謝，對於造成困擾他表示相當抱歉，也允諾會立即將愛車送修並做好保養，避免在路上又顧路。

中和警分局提醒民眾，平時行車前應先多了解車況，應注意車輛的保養、維護，如發生拋錨應立即連繫道路救援前來拖吊，避免車輛拋錨影響道路通暢。若駕駛過程中遇拋錨或交通意外事故應先開啟車輛危險警告燈（雙閃燈）或於事故地點後方適當位置擺放車輛故障標誌，以維護自身及其他用路人行的安全。

(中時 )