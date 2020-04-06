衛生福利部苗栗醫院加強門禁管制、出入口分流，並設置遠紅外線體溫監測儀，監測進入醫院者體溫等，並依照中央指示停止開放探病，並為兼顧防疫和住院病人生理和心理照護需求，推出「視訊探病」服務，鼓勵民眾改以視訊或電話等方式探病，表達問候關懷，維持親情互動、人情交流。

依照中央流行疫情指揮中心要求，苗栗醫院加強門禁管制、出入口分流，設置遠紅外線體溫監測儀，監測進入醫院者體溫外，民眾也必需戴上口罩，提供健保卡或身份證或相關文件，經工作人員做TOCC查詢確認評估後，才能入院，並將有疑似症狀或旅遊史的民眾，與一般病人的就診動線進行分流，全面防堵疫情。

由於禁止民眾探病，苗栗醫院護理科和資訊室合作推出「視訊探病」服務，將行動式通訊平板架設在行動台上，讓病人與親友能在網路上傳遞溫情，視訊探病服務採預約制，前一天向各樓層護理站約定時間即可。

苗栗醫院院長李明輝表示，醫院全面禁止探病，鼓勵民眾改以視訊或電話等方式探病，透過「視訊探病」服務，做零距離的關懷傳遞，協助鄉親透過視訊進行影像面對面的親情互動及人情交流，也能讓彼此間更加放心與安心。

視訊探病服務獲病人及家屬的肯定，陳姓病童家屬表示，視訊探病方式，讓孩子能即時與在外工作的父親面對面的聯繫，感到溫馨愉快。家屬李伯伯也指出，視訊探病讓想來醫院探視的親友多了一份安心感。

(中時 )