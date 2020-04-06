守護臺灣，防疫全民一起來。彰化銀行全力支持政府防疫工作，口罩回饋活動一波波，即日起配合2周9片網購口罩新政策，續推活動，讓客戶健康、回饋兩相顧。

「彰銀防疫罩顧您，e財寶攜手My樂最用心」活動，自3月25日至5月31日止，凡客戶於衛福部指定之「eMask口罩預購系統」網頁及健保快易通APP登記預購口罩成功，且於繳款指定期限內刷My樂卡或使用e財寶數位存款帳戶繳款成功，每月皆可各享22元現金回饋。

此外，彰銀My樂現金回饋卡及e財寶數位存款帳戶今年來陸續推出優惠加碼活動，包括美食外送、網購、聽音樂、看電影及追劇等優惠一應俱全，讓客戶宅在家也不會無聊。

彰銀My樂現金回饋卡自即日起至6月30日止，宅消費優惠一卡包，例如「防疫不孤單 My樂陪你17宅」活動，客戶於Uber Eats、foodpanda及戶戶送三大美食外送平台使用My樂現金回饋卡消費，除卡片原始回饋外，筆筆可再享3％加碼刷卡金回饋，每歸戶每月回饋上限100元；另有「6Pay享6％ My樂94神」活動，客戶只要利用指定之6款錢包綁定My樂現金回饋卡消費支付，即可享加碼6％現金回饋，符合相關條件，更可享有高達9.5％刷卡金回饋。此外，影音控的卡友也推出Litv線上影視及CATCHPLAY買一個月送一個月，KKBOX Prime再加碼買60天送60天。

彰銀e財寶數位存款帳戶主打影音優惠，與亞洲娛樂生活領導品牌KKBOX合作，即日起至6月30日止只要KKBOX學生會員首次成功開立e財寶數位帳戶，即可獲得KKBOX青年學生方案50元折價優惠序號。

彰銀另與街口電子支付聯合舉辦「開立e財寶數位帳戶綁定好禮大回饋!」活動，自即日起至5月31日止，首次開立e財寶數位帳戶，並於街口電子支付綁定成功者，前4,500名即回饋100元街口幣，讓客戶體驗從開戶到綁定數位帳戶，再以電子支付消費等全程數位化、便利快速的無接觸式金融服務，除可減少因實體錢幣及鈔票接觸所帶來的傳染風險，還可以享受優惠。

(工商 )