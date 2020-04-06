富邦金控6日晚間代富邦人壽(香港)公告，富邦人壽(香港)董事會通過將辦理現金增資，金額是7億港元，發行價格是每股1港元。這是繼去年2月香港富邦人壽增資7億港元之後，又辦理的一次增資案。

富邦金控公告指出，這次增資主要用途是作為富邦人壽(香港)日後營運資金用，增資後股本為港元26.75億元（去年增資後股本為19.75億元），富邦人壽為其單一股東。

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