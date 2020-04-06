富邦金控公告 香港富邦人壽將辦理7億港元現金增資案 19:132020/04/06 工商 陳欣文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富邦金控6日晚間代富邦人壽(香港)公告，富邦人壽(香港)董事會通過將辦理現金增資，金額是7億港元，發行價格是每股1港元。這是繼去年2月香港富邦人壽增資7億港元之後，又辦理的一次增資案。 富邦金控公告指出，這次增資主要用途是作為富邦人壽(香港)日後營運資金用，增資後股本為港元26.75億元（去年增資後股本為19.75億元），富邦人壽為其單一股東。 (工商 ) #富邦人壽 #富邦金控 #億港 #香港 #辦理 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸媒：香港青年祕魯宣傳港獨後因疫情受困 求助陸使館 09:492020/04/02 兩岸 香港42名公務員「反送中」遭停職！港府：研擬宣誓效忠 16:272020/04/02 兩岸 港電問台灣加入WHO事 港府指違一中原則 22:052020/04/02 兩岸 辦理校外教學標案洩密 前土庫國中校長判降級 10:432020/04/03 社會 辦理私募增資 有望跌深反彈 系統電友達 擁題材 04:092020/04/05 產業特刊 疫情嘸驚 公股銀加薪2～3％ 04:102020/04/06 財經要聞 華銀理專銷售獎金 最高63.24個月 04:102020/04/06 金融．稅務 富邦金控高規格防疫 今起居家辦公人數約1,100人 14:592020/04/06 財經 政府防疫、經濟抒困策略持續執行 中油辦理燃料油費30％補貼申請 18:152020/04/06 財經 寄口罩給二等親 免辦理出口報關 18:412020/04/06 生活 財經熱門新聞 過完清明如何操盤？散戶4月賣股票的下場… - 財經 黑暗曙光 美經濟學家看V型反彈 仍有機會 - 財經 專家估Q2油價可能跌破20美元 - 財經 - 工商 Zoom爆資安漏洞 中華電即日起停賣 - 財經 台股死撐…真的殺不下去？專家曝4點突破盲腸 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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