材料-KY(4763)因成本趨緩、新單利基策略發揮，訂單能見度已達5月，Q2擴產計畫持穩推進。不過，炎洲(4306)則因油價重挫、新冠疫情打擊，營運苦陷虧損，規劃處分寧波石化資產，轉進佈局越南PVC膠帶產能，力拼生機。

炎洲表示，大陸薄膜產業供需嚴重失衡，為提高整體競爭力，預計將寧波廠薄膜生產線相關設備、寧波廠全部廠房、土地及相關庫存零件備品出售，估計上半年此交易完成後每股獲利貢獻度上看1.7元。

另考量東南亞市場對PVC膠帶需求龐大，加上中美貿易戰因素，為分散營運風險，炎洲將在越南著手建置PVC膠帶產能，預計下半年可投產完成貢獻獲利，期盼今年整體營運觸底反彈。

材料-KY去年因成本趨緩、一貫佈局效益發揮，營收、獲利雙創新高。今年因成功打入國際一線菸廠，目前訂單能見度已可看到5月；搭配絲束、醋片擴產計畫，逐步規畫海外擴廠計畫，強化長期營運利基。

材料-KY今年兩岸客戶市占率可望提升，其中包含供貨中國菸業客戶將增加一倍，達 2000 噸，也取得台灣菸業廠採購明確合約；預計4月增加1000噸絲束產能，增幅約8％；6、7月擴充5000噸醋片產能，增加約25％。

材料-KY透露，主要原物料木漿及醋酐價格應可穩定在2019年水準以下，已簽訂2020年木漿合約，進貨價格已鎖定，有助控制成本；搭配預期絲束銷售價格今年將提高2-3％，營運蓄勢推進。

至於海外佈局則評估前進北非合資設廠，鎖定中東、非洲市場等需求，2021年有機會加入營收貢獻。

(工商 )