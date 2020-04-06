時尚大師李明川將於4月發行生活花藝主題新書《曉花事─李明川的療癒系花藝》，以「為生活上妝」為理念，分享他獨樹一格的花藝美學和生活時尚。身為彩妝造型、影劇娛樂界的重量級時尚大師，他近年開啟花藝斜槓事業，希望將生活的美好透過不同媒介傳達給更多人，觸及更多等待被療癒的心。

4月7日生日的李明川剛好迎接預購首日，他笑說：「預購日期是出版社送我的生日禮物。」也許下生日願望，「希望疫情趕快過去，大家可以趕快過正常的生活。」《曉花事─李明川的療癒系花藝》將於7日至13日於博客來開放獨家預購，並於14日全面發行上市，並特別推出2款封面，分別是博客來獨家「內斂雅致」款，以及「艷麗奔放」款，後者可購於其他書店，兩款設計皆相當值得珍藏。

李明川以花藝療癒生活。（伊林娛樂提供）

李明川擁有得天獨厚的美學敏銳度和創意巧思，將平凡的花材幻化成驚艷之作，將普通的生活用具轉變成獨特花器，藉此傳達給讀者：「生活即創意，創意即生活」。生活的藝術俯拾即是，即使不會插花，也能藉由欣賞花藝作品來療癒安撫身心，李明川的療癒系花藝不僅讓空間更清淨與優美，也讓人心更平靜與美善。

市場上最穩定供應的花種，因能見度高，常讓大眾覺得稀鬆平常，新書中，李明川特地選用10種四季常見花材，經由分析花種的特色、色彩的靈活搭配、花材的創意運用、花器與結構的趣味安排，期望「為日常妝點幸福溫暖」的療癒美學能深入更多人生活，如同新書提及，若能細細品嚐花藝，所有花種都能觸動心靈深處，「當你懂得如何用花藝妝點生活，你必須學會的第一件事：愛上任何品種的花，享受各種花的姿態，然後靈活運用她。」

(中時 )