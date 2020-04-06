苗栗縣政府開設原住民族語傳習教室，去年參與原住民族語言能力認證測驗，及格率超過5成，今年持續開辦族語傳習教室，於苗栗、大湖、泰安、南庄等4鄉鎮市，提供學習及使用族語場域，傳承泰雅族語澤傲利方言與賽夏族語，鼓勵族親就近前往，踴躍學習。

縣府開辦原住民族語傳習教室，為勉勵學員出席率達70％以上且參與族語認證測驗，提供獎勵金1000元。去年40名學員參與「原住民族語言能力認證測驗」，取得初級認證2人、中級認證16人及中高級認證4人，共22人及格，通過率超過5成，學習成效豐碩。 原民中心說明，通過初級、中級認證可享升學優待，高級認證者則可取得擔任族語推廣人員資格或擔任學校族語老師，有助族語保存與傳承。

縣府今年持續開辦族語傳習教室，針對泰雅族語澤傲利方言、賽夏族語，分別於苗栗市、大湖鄉、泰安鄉、南庄鄉開班授課，就近提供學習場域，鼓勵有興趣的族親及民眾踴躍參與學習，盼能促進原住民族語言的保存與發展。教室資訊可上縣府原民中心網站新聞焦點以「苗栗縣族語傳習教室」關鍵字查詢

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