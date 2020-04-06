我國處理新冠肺炎防疫，獲世界各國政府及媒體讚揚，美國CNN即指台灣有「世界級的衛生照顧系統，全面的涵蓋率」。國民黨革實院長羅智強在臉書發文，連結他發表在媒體的文章，強調新冠肺炎傳染應證了國民黨執政時期對台灣的貢獻，「吃果子拜樹頭」，呼籲國人享受健保的同時，也給當年的俞國華、郝柏村、連戰三位行政院長，一個遲來的公道。

羅智強說，他結束美國兩個多月行程，3月19日深夜自紐約搭機返台，趕上歐美地區返國的避難人潮，14天的「自我隔離」終告一段落，他個人對這次二次大戰以來人類最大危機感觸尤深。台灣能有效防範控制疫情，並被肯定為全球防疫領袖，其中關鍵因素之一就是如美國 CNN所報導，台灣有「世界級的衛生照顧系統，全面的涵蓋率」，也就是完備的全民健保防互網。

他說，在美國期間，與政府官員、學術界、僑界交流時，不可避免觸及大家最關切的「新冠肺炎」防疫問題。他們高度肯定、也很羨慕台灣的全民健保。而在美國，有4400萬人沒有健保，3800萬人健保項目不足，再加上「天價」的醫療費用，構成了美國防疫上的最大破口。果然，今天全球最強大、最富裕的美國已成為冠狀病毒最大災區，超過31萬人確診，死亡人數超過8千。

羅智強說，台灣人真的很幸運，人人享受低廉、完善的全民健保制度，也因此能免於疾病肆虐。「吃果子拜樹頭」，我們要感謝當初高瞻遠矚，以人民福祉為念的政治人物。先讓我們看看全民健保防護網的成立過程：

1986年－國民黨的行政院長俞國華宣示2000年實施。

1992年－國民黨的行政院長郝柏村指示提前辦理。

1994年－國民黨執政時通過《全民健康保險法》。

1995年－國民黨執政時成立「中央健康保險局》。

1995年－國民黨的行政院長連戰任內，全民健保提前上路。

羅智強說，以當時的時空背景、政治氛圍，國民黨沒有連任、保衛政權的壓力，全民健保適用對象全民一體，不分藍綠或特定團體，這些政治人物堅持的是一個理念與使命，並在行政系統全面配合下，建構了台灣公共衛生基礎建設的最重要一環。新冠肺炎傳染應證了國民黨執政時期對台灣的貢獻。

他說，民進黨二度執政，台灣的政治民主化、經濟發展、民生條件退步、遲滯、乏善可陳，但選舉手段出類拔萃，搶功、邀功，國民黨更不是對手。新冠肺炎未來發展變幻莫測，台灣是否徹底脫離險境並不確定，但民進黨就已鋪天蓋地展開「造神」運動，發動所謂的「口罩外交」。第一線指揮官、衛福部長陳時中的努力應予肯定，但大家要飲水思源，莫忘前人建立的制度才有今天的安全。

「好的，國民黨真的很爛，不用謝國民黨了！」羅智強自嘲說，這些年來，常感嘆歷史皆被選擇性的解讀，國民黨過去執政做不好的地方，變成了國民黨的全部；但國民黨做得好的地方，卻被無視，該給國民黨的公道，還是不能不給。

(中時 )