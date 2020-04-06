爭空品！台中市議員羅廷瑋6日到行政院門口戴防毒面具抗議。（羅廷瑋服務處提供／盧金足台中傳真）

全民防疫當前，台中市議員羅廷瑋6日北上行政院大門口柔性靜坐，要求中央收回「宣告台中市燃煤自治條例失效」成命，中火需承諾在已廢除4部老舊燃煤機組前提下，增設2部新燃氣機組；市府表示，將與市議會共同邀請專家、學者研商釋憲適法性，並研議相關標準作業流程，提出釋憲。

羅廷瑋強調，為避免疫情嚴峻期間，被誤解「來亂的」，採「網路、視訊、語音」抗議，希望行政院長蘇貞昌不要成為台中人空氣健康的破口。

他抨擊，行政院在防疫重要時間宣告前市長林佳龍推動《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》部分條例失效，無疑是為台電和中火解套，將中部人民的健康棄之不顧。

羅廷瑋戴防毒面具抗議，提兩項訴求，一請行政院收回「宣告台中市燃煤自治條例失效」成命；二為中火在已廢除4部老舊燃煤機組的前提下，增設2部新燃氣機組。

市府說，《生煤管制自治條例》由市議會依法制定，2016年公布生效施行4年，期間針對相關汙染源，環保局依規範落實管制，中央從未宣告無效，行政院在市府依法關閉中火2部燃煤機組後，迅速宣告條例無效，時間點令人質疑。

羅廷瑋說，依《地方制度法》授權，地方本就有權訂定較中央嚴格的環保法規，沒有「牴觸中央法規」問題，中部人不能再為發電犧牲健康。

(中時 )