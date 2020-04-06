韓籍夫妻日前來台旅遊，卻因違反檢疫規定而被處以30萬元罰鍰，他們自稱身無分文無力繳納，也因此無法離開台灣，揚言要到桃園機場「流浪」，媒體報導後，韓國教會表示將協助安置2人，該夫妻也不必上演肺炎版的「航站情緣」。

本刊調查，該夫妻於2月25日來台，卻在居家檢疫的最後1天出門，遭衛生局開罰30萬元，該夫妻還接受媒體採訪表達「委屈」，認為自己都有配合檢疫政策，但政府對於台灣人的違規會先給予警告，對他們卻是直接開罰而無法接受。

此罰單1日被送往行政執行署高雄分署執行，但2人離開飯店後一度被安置在韓國教會，執行署曾派員勸諭他們盡快繳清罰鍰，但該夫妻辯稱自己已將旅費花用殆盡，也因尚未繳納罰款而被限制出境，移民署2日在桃園機場攔截該夫妻。

該夫妻哭訴自己身上只剩新台幣1000多元，身上沒有帶信用卡，提款卡也無法使用，揚言要在桃園機場「流浪」，此事經媒體報導後，韓國駐台機構已聯繫該教會讓2人繼續安置，該夫妻終於有落腳之處。

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(中時電子報)