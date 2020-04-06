女星陳喬恩日前參加陸綜《女兒們的戀愛》與小9歲的馬來西亞富二代艾倫（Alan）配對成功，2019年底認愛後的她，現在愈愛愈大方，即將迎來41歲生日的陳喬恩雖然因為新冠肺炎疫情無法和男友相聚，男友艾倫仍不忘告白陳喬恩，祝她生日快樂。

4月4號陳喬恩迎來41歲生日，小倆口雖然無法相聚，但艾倫仍不忘獻上深情告白在IG分享1張陳喬恩笑得燦爛的照片，並寫下「Happy Birthday my love.」，隔天下午也繼續分享陳喬恩的照片，並P上一個蛋糕說「Sorry I couldnt be there.」對著親愛的女友訴說相思之苦。

艾倫接連2天PO文替陳喬恩慶生。（圖／翻攝自Instagram ＠alan.chen）

艾倫接連2天PO文替陳喬恩慶生。（圖／翻攝自Instagram ＠alan.chen）

工作人員準備了41個生日禮物送給陳喬恩，讓她驚喜感動。（圖／翻攝自Instagram @iam_joechen）

工作人員準備了41個生日禮物送給陳喬恩，讓她驚喜感動。（圖／翻攝自Instagram @iam_joechen）

陳喬恩搞笑戴上有「HAPPY BIRTHDAY」字樣的墨鏡。（圖／翻攝自Instagram @iam_joechen）

而陳喬恩5日也在IG分享工作人員替她慶生的3分鐘影片，並開心透露今年41歲工作人員送了她41個生日禮物，她又驚又喜地說「從0～41歲都給我買齊了，驚喜到…眼淚差點掉下來…怎麼對我那麼好啊…。」更在影片中當場拆起禮物，最後感謝大家「謝謝好多的愛，感恩」。

透過陳喬恩的社群可以發現，她似乎也已悄悄復工，劇組也送上生日蛋糕慶生，她還搞笑戴上有「HAPPY BIRTHDAY」字樣的墨鏡，相當可愛。

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(中時電子報)