新冠肺炎持續在全球大爆發，菲律賓累計確診人數已達3,660例，共造成163人死亡。菲律賓總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）5日發表聲明，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）將捐出「一個月的薪水」，以幫助國內對抗疫情。據了解，杜特蒂2019年的月薪約有40萬披索（約新台幣23.7萬元）。

綜合外媒報導，除了總統杜特蒂以外，大多數的內閣成員也自願連續3個月減薪75%，以供政府對抗新冠肺炎；眾議院約有200名議員將捐出的5月薪水，預估總額可達4000萬披索（約新台幣2374萬元），屆時也會實施網路募款，目標籌得1億披索（約新台幣5935萬元）。

菲律賓首都馬尼拉於3月中旬實施為期30天的「封城令」，向來語出驚人的杜特蒂，於4月2日電視談話中強烈警告，防疫工作最重要的一點就是國民合作，「軍警於值勤中若是遇到違抗者，可以當場槍斃！」此外，杜特蒂表示，攻擊醫護人員是嚴重罪行，絕不容許這類暴行發生。

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(中時電子報)