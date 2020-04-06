憂心非法日租套房恐成防疫漏洞，台中市府旅館業聯合稽查小組6日前往西屯區及南屯區緝查2處疑似經營非法日租套房，查獲1處有旅客住宿事證，依《發展觀光條例》裁罰，並勒令歇業，另1處未查獲經營事證；觀旅局呼籲旅客確保自身健康與安全，慎選合法旅宿入住，確保防疫無死角。

「千萬勿入住非法日租套房，疫情嚴峻，不要為貪小便宜，損及健康！」觀旅局長林筱淇強調，非法經營日租套房，只要發現立即取締，依法罰款並勒令歇業，同一地點同一經營者查獲2次即執行斷水斷電。

台中市不少非法日租套房潛藏在公寓大廈內，出入人員複雜且無法掌握，疫情未見趨緩，恐成社區防疫地雷，觀旅局提醒社區住戶，如發現大樓內有陌生人員進出，向市府檢舉，聯合稽查小組不只派員稽查，也會有檢舉獎金，檢舉案件查證屬實，完成裁處程序即依規定核發獎金。

林筱淇表示，旅宿業接待不特定旅客，旅客入住使用杯子、枕頭及被床單備品、浴廁和客房家具消毒清潔等，是否達到衛生標準，都是重要防疫關鍵。

非法日租套房未經消防、建管、衛生、環保及觀光等主管機關審查合格，未如合法旅宿，有旅客登錄及防疫標準作業流程與通報機制，如有染疫帶原者住宿過，容易發生社區群聚感染，恐「疫」發不可收拾。

觀旅局指出，台中市轄內512家旅宿業，主動實施防疫標準作業流程，經審查確認後核發「安心旅宿」標章，市府和旅宿業為住宿安全與健康把關，已有272家申請，213家審核通過。

(中時 )