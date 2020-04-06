中國物流與採購聯合會6日發佈最新數據顯示，2020年3月的中國快遞物流指數為103.7％，比上月回升12.5個百分點。

據新浪財經報導，其中各分項指數都有不同程度回升。包含商務快件指數、農村快件指數都分別回升14.2和12.8個百分點；跨境快件指數也小幅回升1.5個百分點，另外人員指數、便利度指數也雙雙回升超過10個百分點。

(旺報 )