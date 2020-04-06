3月中國快遞物流指數103.7％ 回升1.25百分點 20:142020/04/06 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國3月快遞物流指數為103.7％，各分項指數各自回升。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國物流與採購聯合會6日發佈最新數據顯示，2020年3月的中國快遞物流指數為103.7％，比上月回升12.5個百分點。 據新浪財經報導，其中各分項指數都有不同程度回升。包含商務快件指數、農村快件指數都分別回升14.2和12.8個百分點；跨境快件指數也小幅回升1.5個百分點，另外人員指數、便利度指數也雙雙回升超過10個百分點。 (旺報 ) #指數 #回升 #快件 #中國 #物流 也許您會感興趣 推薦閱讀 日Q1企業信心 跌7年最低 專家：未來數月恐更糟 04:092020/04/02 全球財經 中國移動香港5G網路啟動 範圍覆蓋全區 11:492020/04/02 兩岸 美擬限制中國企業 陸外交部：絕不坐視不理 16:282020/04/02 兩岸 美限台積電供華為晶片？ 陸外交部：不會坐視科技霸凌 17:352020/04/02 兩岸 三部曲 記錄中國 為西方拓展視野 04:092020/04/03 焦點新聞 陸高速部署海軍 美領導地位不穩 04:092020/04/03 焦點新聞 花旗驚奇指數 3月全跌到負數 04:102020/04/03 財經焦點 退休理財術－定期定額台股 存老本效率高 04:102020/04/04 產業特刊 兩岸都是中國 04:102020/04/05 時論廣場 台灣大道酒駕自撞 騎士送醫也送辦 09:252020/04/05 社會 兩岸熱門新聞 紐時：政策混亂資源缺乏 美新冠病死數嚴重漏報 - 兩岸 網民大交鋒 美：愚蠢病大流行 陸：可防可控豪華版 - 兩岸 講真話有壓力嗎？鍾南山：這次完全透明 - 兩岸 想到復旦讀醫科 學測4科先頂標 - 焦點新聞 - 旺報 美版武漢：幾乎每個紐約市民身邊都有人感染 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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