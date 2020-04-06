新冠肺炎疫情衝擊各行各業，觀光、旅宿、餐飲成重災區，台中市勞工局表示，接獲事業單位大量解僱通報後，啟動輔導機制，針對失業勞工提供「一站式就業服務」措施，協助勞工重返職場，至3月底協助欲投入旅宿、餐飲業求職者逾1188人就業，媒合率達6成7。

勞工局長吳威志表示，「一站式就業服務」措施，分為充電區、中繼區及轉運區等3區；，「充電區」針對減薪或減班休息的在職勞工，為企業量身打造全額免費產業員工專班，充實在職勞工專業知能，輔導業者申請「勞動部充電再出發計畫」訓練費。

此外，還有「中繼區」，對受影響致失業勞工辦理失業給付、職訓生活津貼認定，分別可領取6個月，合併請領最長至12個月，「轉運區」則是協助受解僱員工辦理主題式徵才。

吳威志說，日前針對亞緻飯店受解僱員工舉辦的「飯店主題式徵才活動」，邀請日月千禧、裕元等10家知名飯店業者徵才，提供277個轉業職缺，初步媒合率超過6成。

台中市就業服務處因應疫情調整徵才，採「戶外化」、「分散化」及「線上化」，將徵才活動從室內移至戶外通風良好處，推出線上視訊面試徵才，讓廠商與求職者一對一線上視訊面試，防疫也能安心找工作。

(中時 )