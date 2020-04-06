口罩國家隊力挺防疫，台中機械業化身特攻隊，民眾紛為業者按讚，其中，程泰機械、大銀微系統、盈錫精密、靄崴科技、凱柏精密等，都是勞動部勞動力發展署中彰投分署產學訓合作訓練合作廠商，獲國家隊廠商加持，今年度產學訓開跑，吸引很多年青學子踴躍報考。

台中市多家機械業接受經濟部號召，完成口罩趕工的超級任務，以中部為大本營的口罩國家隊，為產學訓合作訓練長期合作的廠商，不只提供訓練崗位，參與培育青年人才，也為企業建立青壯勞動力育留制度，有能量成為本次防疫的幕後英雄。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，產學訓合作訓練成功整合學校、職訓及企業三方資源，在學期間彈性實施學科教育、職業訓練及企業實務訓練等培訓模式，協助青年提升就業技能，畢業後達到技術、學位、證照、工作四贏。

產學訓合作，不但是國際技能競賽國手選拔的常勝軍，更是本計畫合作企業獲得優質且穩定人才來源的重要管道。

今年中彰投分署與台中高工、國立台北科技大學、國立勤益科技大學及南開科技大學等4所學校合作開辦產學訓合作訓練，本年度招生即將開跑，包括精密機械、機電控制、冷凍空調與能源、汽車修護、汽車車身技術、家具及裝潢木工等7個職類，共計招收298個名額。

(中時 )