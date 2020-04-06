中華民國田徑協會秘書長王景成今天感慨表示，原定5月30、31日的台灣田徑公開賽因為新冠肺炎疫情的影響，無法邀請到國外知名選手，只能無奈停辦，希望疫情盡早獲得控制，讓全國各行各業都能恢復正常運作。

全球新冠肺炎疫情確診病例已經突破百萬人次，東京奧運被迫延期1年，所有運動賽事幾乎停擺，1973年開辦至今的台灣田徑公開賽也無法逃脫停辦命運。

王景成說，上個月已聯絡不少國外好手，當中包含了奧運金牌名將，但在疫情的衝擊下，大家都打退堂鼓，協會本來想要縮小賽事規模，隨著東京奧運宣布延期1年之後，經過開會討論決定今年停辦，畢竟要替運動員、工作人員與民眾的健康著想。

田協競賽組表示，這是第二次因為疫情影響而停辦，第一次是在2003年的SARA病毒，這次新冠肺炎比起17年前更加嚴重。此外，2014年和2017年則是以其他名稱辦了比賽，不知道疫情何時才能結束。

(中時 )