陸3月快遞物流指數較上月回升 20:152020/04/06 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《新浪財經》報導，中國物流與採購聯合會發布數據顯示，3月，大陸快遞物流指數為103.7％，比上月回升12.5個百分點，其中，各分項指數都有不同程度的回升，商務快件指數和農村快件指數分別回升14.2和12.8個百分點，跨境快件指數小幅回升1.5個百分點，人員指數和便利度指數雙雙回升超過10個百分點。 (旺報 ) #指數 #回升 #快件 #物流 也許您會感興趣 推薦閱讀 日Q1企業信心 跌7年最低 專家：未來數月恐更糟 04:092020/04/02 全球財經 3月中國物流業景氣指數51.5％ 回升25.3個百分點 12:502020/04/02 兩岸 陸3月物流業景氣指數回升至51.5％ 17:042020/04/02 財經 花旗驚奇指數 3月全跌到負數 04:102020/04/03 財經焦點 35％機率 全球經濟U型復甦 04:092020/04/04 財經要聞 退休理財術－定期定額台股 存老本效率高 04:102020/04/04 產業特刊 5G報酬指數 台積電等10檔列成分股 10:542020/04/06 財經 《盤中解析》疫情麻木＋股王送暖 大漲百點 12:162020/04/06 財經 物流司機偷捐血中心口罩 回賣給護士大賺黑心錢 17:342020/04/06 社會 3月中國快遞物流指數103.7％ 回升1.25百分點 20:142020/04/06 兩岸 兩岸熱門新聞 紐時：政策混亂資源缺乏 美新冠病死數嚴重漏報 - 兩岸 網民大交鋒 美：愚蠢病大流行 陸：可防可控豪華版 - 兩岸 講真話有壓力嗎？鍾南山：這次完全透明 - 兩岸 想到復旦讀醫科 學測4科先頂標 - 焦點新聞 - 旺報 美版武漢：幾乎每個紐約市民身邊都有人感染 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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