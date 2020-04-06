《新浪財經》報導，中國物流與採購聯合會發布數據顯示，3月，大陸快遞物流指數為103.7％，比上月回升12.5個百分點，其中，各分項指數都有不同程度的回升，商務快件指數和農村快件指數分別回升14.2和12.8個百分點，跨境快件指數小幅回升1.5個百分點，人員指數和便利度指數雙雙回升超過10個百分點。

(旺報 )