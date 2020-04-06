台中市為居家檢疫民眾貼心送防疫物資，但居家檢疫時間，有的還是心存僥倖，出外趴趴走，馬上被抓到，居家檢疫民眾偷跑理由五花八門，有人很想喝珍珠奶茶，不惜偷跑出門，有癮君子則是為了買一包菸，付出重罰代價。

台中市前一波居家檢疫高峰期人數，一度衝破6600多人，近來減少到3000多人，關護包裡有14片口罩，與1支溫度計，以台中市府公務預算採購，之前有居家檢疫者質疑沒有及時拿到物資，因有的里內居家檢疫人數眾多，里長工作量太大，還請其他里及里幹事跨區幫忙分送，順利解決問題。

民政局目前針對居家檢疫違規者74案給衛生局處置，有的是錯算居家檢疫天數，出門散步、購物，還有人只為要買珍珠奶茶，另有民眾菸癮發作，偷偷出門去買一包菸，馬上就被抓到。

吳世瑋說，有居家檢疫者擔心自己是否染疫，違規跑去廟裡拜拜，提醒居家檢疫的民眾要忍耐，如果有購物需求，熱心的里長會幫忙，在房間外放一張椅子，幫忙採購的物品把它放在那椅子上，打電話請民眾出來拿，雙方不用接觸。

民政局表示，里長不必為居家檢疫者採購，但有的民眾想自己煮餐點，有買菜需求，有的里長會為民眾代勞，市府也會協助處理垃圾，避免造成防疫汙染。

(中時 )