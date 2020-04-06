新冠疫情擋不住，全球超過40億人被迫宅在家中，生活變調。但各國卻都有官員陽奉陰違，甚至還被抓包。

紐西蘭衛生部長克拉克，日前違反該國居家守則，開車到離家2公里的公園騎越野車，還被民眾拍到。糗到極點的克拉克趕緊致電向總理阿爾登道歉。

Catherine Calderwood 23 Mar: “We have the virus in Scotland and this is no longer a rehearsal for something that might have to happen." "(New measures) can restrict the spread but only if people comply with EACH & EVERY ONE of these measures”. When do you start complying Cath? pic.twitter.com/8rkQRVCh0k — Cuddlemahumph (@cuddlemahumph) April 5, 2020

貫徹只許州官趴趴走的，還有蘇格蘭首席衛生官卡爾德伍德女士，她為當地訂下封鎖期的活動規範，卻無視規定，逕自帶著一家大小到度假屋過周末，結果和克拉克一樣被民眾抓包。有圖有真相，照片曝光後引發輿論撻伐。卡爾德伍德週日向大眾道歉，並且宣布請辭。

高齡87歲的美國最高法院大法官金絲伯格女士，對健身持之以恆。(摘自脫口秀The Late Show with Stephen Colbert官方影音網站)

另一位遭質疑者來頭更大，是高齡87歲的美國最高法院大法官金絲伯格女士（Ruth Bader Ginsburg）。華府的公共健身房自3月中旬起，都被下令必須關閉，健身迷只能在家望著縮水的肌肉乾瞪眼。不過，對健身持之以恆的金絲伯格，還是繼續在最高法院的健身房鍛鍊。

據報導，她的私人健身教練強森告訴媒體，儘管他勸大法官，但她堅持要繼續運動。因此金絲伯格在最高法院的健身房練身體。最高法院發言人表示，該院是應大法官請求，撥出一塊私人空間運動。由於她年事已高，且曾四度罹癌，醫師開立證明強調，保持運動習慣對金絲伯格的身體至關重要。

(中時 )