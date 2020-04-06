上星期，特斯拉(Tesla)購買呼吸器送給醫院，被點出可能買錯東西。現在特斯拉的工程師乾脆自己做，並且透過YouTube來發表製作中的呼吸機原型，在完成研發後就能大量生產。

路透社報導，新冠病毒疫情未減，美國各地的醫院都在告急，重症病房被新冠病毒患者淹沒 ，病房內的呼吸機不夠用，設備短缺。

此新創意與研發而聞明的特斯拉公司，現在打算自己來製作需要的呼吸機，一位工程師說，雖然特斯拉是製作電動汽車的，但是其實呼吸機的許多零件也和特斯拉電動車有所共通，因此他是使用公司現成的庫存零件在製作原型，現在已接近完成階段。

這段影片是特斯拉首席執行官馬斯克（Elon Musk），承諾將利用紐約工廠來生產呼吸機的兩星期後發布的。

影片中，一位工程師展示他的電路圖與設計原理，他說電動汽車的空調與換氣設備，在原理上和醫療呼吸機大同小異。

Tesla Ventilator

不過，目前還沒有完成，他說：「還有很多工作要做，但我們正在盡力而為。」

據統計，全世界有超過100萬人被新冠狀病毒感染，其中已有6.5萬人病逝，美國的病例數已達到33萬。隨著越來越多感染人數，全球各國政府，已呼籲汽車製造商、飛機製作公司、空調公司等重要企業，能幫助採購，或是自行製造呼吸機和其他醫療設備。

除特斯拉以外，3月30日，福特汽車公司將與通用電氣醫療部門合作，準備在密西根州的工廠生產5萬台呼吸機，並在100天內完成。

(中時電子報)