大陸國務院聯防聯控機制6日召開新聞發佈會，介紹依法防控境外疫情輸入最新情況。大陸海關總署衛生檢疫司副司長宋悅謙表示，近期絕大多數進出境人員如實申報健康資訊，但也有少數人員隱瞞症狀、企圖蒙混過關。

據《新京報》引述宋悅謙說，對於該違法行為，將處以最高3萬元人民幣罰款，情節嚴重的移送司法機關追究責任。他強調後續將提高違法成本，一處失信處處受限，對於這些違法人員，將列入海關失信旅客黑名單。

(旺報 )