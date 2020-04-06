陸海關：謊報健康資訊將列失信黑名單 20:142020/04/06 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸海關官員6日說，入境謊報健康資訊將列入失信旅客黑名單。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院聯防聯控機制6日召開新聞發佈會，介紹依法防控境外疫情輸入最新情況。大陸海關總署衛生檢疫司副司長宋悅謙表示，近期絕大多數進出境人員如實申報健康資訊，但也有少數人員隱瞞症狀、企圖蒙混過關。 據《新京報》引述宋悅謙說，對於該違法行為，將處以最高3萬元人民幣罰款，情節嚴重的移送司法機關追究責任。他強調後續將提高違法成本，一處失信處處受限，對於這些違法人員，將列入海關失信旅客黑名單。 (旺報 ) #違法 #人員 #海關 #大陸 #黑名單 也許您會感興趣 推薦閱讀 揪違法毒化物 吹哨者最高獎150萬 04:102020/04/02 地方新聞 怕丟臉 歐美傲慢 陸捐口罩不領情 04:092020/04/03 焦點新聞 陸搶美國原油 擬增1億桶儲備 04:092020/04/03 焦點新聞 回望武漢封城 胡錫進： 感慨萬千 12:332020/04/03 兩岸 小譚道聽圖說》一起洗 16:302020/04/04 時事 海運快遞展望佳 四企業搶進 04:092020/04/04 產業．科技 不文明行為將受罰 北京長城定期公布「黑名單」 10:472020/04/06 兩岸 幼兒手繪卡片謝醫護大里仁愛好窩心 15:442020/04/06 生活 南科迎曦湖划橡膠艇 南科管理局：違法 15:552020/04/06 生活 領團人員沒法紓困 林佳龍承諾想辦法 16:022020/04/06 生活 兩岸熱門新聞 紐時：政策混亂資源缺乏 美新冠病死數嚴重漏報 - 兩岸 網民大交鋒 美：愚蠢病大流行 陸：可防可控豪華版 - 兩岸 講真話有壓力嗎？鍾南山：這次完全透明 - 兩岸 想到復旦讀醫科 學測4科先頂標 - 焦點新聞 - 旺報 美版武漢：幾乎每個紐約市民身邊都有人感染 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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